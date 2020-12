​Décès de Soumaila CISSE : le témoignage poignant de SEM Bah N’DAW

« En octobre dernier, j’ai eu le privilège de recevoir Soumaila Cissé après sa libération. Il m’avait laissé l’impression d’un homme encore plus déterminé et engagé pour son pays ». C’est ce qu’a témoigné le SEM Bah N’DAW Président de la Transition, touché par le décès du chef de l’opposition malienne ce vendredi à Paris où il était hospitalisé pour le coronavirus.



« C’est avec une profonde affliction que j’ai appris le décès de notre frère Soumaila Cissé. Comme moi, des millions de nos compatriotes ainsi que des citoyens d’autres pays sont sous le choc. En octobre dernier, j’ai eu le privilège de recevoir Soumaila Cissé après sa libération. Il m’avait laissé l’impression d’un homme encore plus déterminé et engagé pour son pays. Son optimisme était demeuré intact et sa dure détention de plusieurs mois l’avait comme davantage aguerri », témoigne le Président de la Transition.



« Soumaila Cissé s’en va à un tournant critique de notre évolution en tant que nation. Nul doute qu’en ce moment, le pays avait encore particulièrement besoin de son expérience et de sa sagesse pour relever les défis de l’heure. Maître absolu de nos destinées, Allah Soubhana Wa Talla en a décidé autrement. Nous acceptons sa volonté », rapporte le message de SEM Bah N’DAW.



Le Président de la Transition a dans son message prié pour le repos de son âme au Paradis et présente, au nom de la Nation malienne, ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches. « En cette douloureuse circonstance, j’adresse, en mon nom et au nom du peuple malien, mes condoléances les plus émues à la veuve du défunt, à ses enfants, à ses proches, à tous ses collaborateurs, et à ses nombreux sympathisants au Mali comme à l’extérieur. Puisse Soumaila Cissé reposer en paix !" ».