​Découverte d'un corps à Yeumbeul Nord : la police enquête sur une mort suspecte

Le corps d'un homme a été retrouvé sans vie, mardi soir dans un bassin de rétention des eaux à Yeumbeul Nord. Selon le journal "Les Échos", la découverte a été faite par un passant qui a immédiatement alerté les autorités. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour repêcher le corps, qui a ensuite été transporté dans une structure sanitaire pour autopsie.



Selon les premières constatations, la victime portait un t-shirt rouge et un pantalon noir. Aucune blessure visible n'a été relevée, à l'exception de ce qui pourrait s'apparenter à des piqûres d'insectes ou de reptiles. En attendant les résultats de l'enquête, de nombreuses théories circulent dans le quartier.



Certains riverains évoquent la possibilité d'un meurtre suite à un différend, d'autres pensent que l'homme a été agressé, étranglé, puis jeté dans le bassin. La thèse d'une chute accidentelle suivie d'une noyade n'est pas non plus écartée. La police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de ce décès, rapporte "Les Echos".