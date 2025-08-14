Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Découverte d'un corps à Yeumbeul Nord : la police enquête sur une mort suspecte



​Découverte d'un corps à Yeumbeul Nord : la police enquête sur une mort suspecte
Le corps d'un homme a été retrouvé sans vie, mardi soir dans un bassin de rétention des eaux à Yeumbeul Nord. Selon le journal "Les Échos", la découverte a été faite par un passant qui a immédiatement alerté les autorités. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour repêcher le corps, qui a ensuite été transporté dans une structure sanitaire pour autopsie.
 
Selon les premières constatations, la victime portait un t-shirt rouge et un pantalon noir. Aucune blessure visible n'a été relevée, à l'exception de ce qui pourrait s'apparenter à des piqûres d'insectes ou de reptiles. En attendant les résultats de l'enquête, de nombreuses théories circulent dans le quartier.
 
Certains riverains évoquent la possibilité d'un meurtre suite à un différend, d'autres pensent que l'homme a été agressé, étranglé, puis jeté dans le bassin. La thèse d'une chute accidentelle suivie d'une noyade n'est pas non plus écartée. La police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de ce décès, rapporte "Les Echos".
Autres articles


Jeudi 14 Août 2025 - 16:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter