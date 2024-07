​Démission de l’APR : Abdou Latif Coulibaly prêt à soutenir Amadou Bâ si...

L’ancien ministre de la Bonne gouvernance ne veut plus entendre parler de Macky Sall et de sa formation politique. Après sa démission de l'Alliance pour la République ( Apr), Abdou Latif Coubaly ne compte pas lâcher la politique. Il a révélé, à l’émission Jury du dimanche (Jdd) sur Iradio, de ce 21 juillet, qu'il est prêt à accompagner le candidat malheureux de la dernière élection, Amadou Ba, à condition que celui-ci crée son mouvement ou son parti politique.



« J’ai quitté Benno et l’APR d’abord. Je n’y suis plus, je suis parti. J’avais gelé mes activités, je suis parti maintenant. J’attends qu’une personnalité se prononce. Je suis vieux pour aller créer un parti politique. C’est fini ! Je n’ai pas d’élan de parti. Même si je ne suis pas actif comme tout le monde, j’ai des opinions, je peux les transmettre. Je peux en parler, c’est ça que je veux dire. Mais je ne vais pas rester un citoyen inactif qui ne fait rien du tout. Je crois que je possède toujours mes moyens, physiques, intellectuels surtout », a-t-il expliqué.



M. Coulibaly a informé cependant, qu'il est prêt à accompagner Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle, si ce dernier crée son propre affaire. « Macky Sall, on s’est quitté, c’est terminé. Je ne suis pas d’accord avec lui, c’est fini. J’ai quitté l’APR. Par contre, si Amadou Ba crée un parti politique, il m’avait déjà parlé de sa volonté d’avoir son mouvement politique, on pourrait l’accompagner. L’APR, c’est fini ! Je suis parti depuis », fait-il savoir.