​Dialogue et Pédagogie : le CNRA sensibilise les médias audiovisuels sénégalais

Face aux défis du pluralisme médiatique et à la multiplication des contenus, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a organisé un atelier de sensibilisation crucial ce jeudi, à Dakar. L'événement a réuni les rédacteurs en chef et responsables des programmes des radios et télévisions sénégalaises, marquant une volonté de dialogue constructif et d'accompagnement plutôt que de sanction.



​Le Sénégal est reconnu pour son pluralisme médiatique et sa liberté de presse affirmée. Ce dynamisme a engendré l'adoption de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse, ouvrant ainsi une phase de régularisation juridique des médias audiovisuels. Dans ce contexte, le CNRA a mené de larges concertations depuis 2020, aboutissant à l'adoption de nouveaux Cahiers des charges et à la signature de Conventions avec les éditeurs. Ces textes, tout en consacrant la liberté de presse et de communication, encadrent rigoureusement l'activité des médias.



​Malgré le travail « positif et remarquable » de la majorité des médias, force est de constater une augmentation des manquements et dérives, avec des pratiques « contraires aux principes d'éthique et de déontologie » dans certaines offres de contenus.



​« Bien que l'Organe de régulation dispose d'une panoplie de sanctions contre tout média contrevenant à la loi et aux Cahiers des charges, le CNRA a choisi de privilégier la sensibilisation, l'accompagnement, le dialogue et les échanges. Une démarche qui s'inscrit dans son option de pédagogie dans la régulation », a déclaré Mamadou Oumar Ndiaye président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA).



​Abibou Dia, représentant du ministre de la Communication Alioune Sall, a souligné la pertinence de cette rencontre, résultat d'un processus de discussion entamé l'année dernière. Il a insisté sur l'« impératif de discuter avec les acteurs des médias » pour revoir ensemble les conventions concernant le respect des programmes et des règles d'éthique, afin d'« éviter au maximum les dérives et encourager les éditeurs de contenu à pouvoir s'aligner vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».



​Le Directeur de la communication au MCTN a rappelé l'élargissement récent des compétences du régulateur, qui s'étendent désormais au-delà de l'audiovisuel, à la presse écrite, la presse en ligne, aux acteurs du numérique et aux créateurs de contenu. Un exercice de sensibilisation a d'ailleurs eu lieu récemment avec les créateurs de contenu, en vue notamment du Fonds de Développement de la Production Audiovisuelle.



​M. Dia a également mis en lumière l'importance d'anticiper les blocages potentiels dans l'attribution du Fonds d'appui et de développement de la presse. Il a dénoncé les « entorses » passées aux procédures légales d'attribution des autorisations par appel d'offre, soulignant que la spontanéité de la création de certains médias a engendré « une situation de dérive multiple » et le « non-respect strict de leurs grilles de programmes ».



​En choisissant la voie du dialogue, le CNRA réaffirme sa mission de garantir un espace audiovisuel riche et professionnel, tout en guidant les acteurs vers un respect accru des normes qui assurent la crédibilité et la qualité de l'information au Sénégal.