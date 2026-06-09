​Diffamation présumée contre Sokhna Aïda Diallo : Oustaz Assane Touré placé en garde à vue

Oustaz Assane Touré, âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue à la Section de recherches (SR) de Kaolack (est) à la suite d'une plainte déposée par Sokhna Aïda Diallo. Il est poursuivi pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles par voie électronique ».



Selon les informations du quotidien Libération, plusieurs vidéos publiées sur le réseau social Tik-Tok par le prévenu, mettaient en cause Sokhna Aïda Diallo. Entendu par les enquêteurs, Assane Touré aurait expliqué que les accusations relayées dans ces vidéos provenaient de rumeurs qu'il avait « entendues dans la rue ».



Le mis en cause devrait être déféré au parquet de Kaolack ce mardi.