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​Diffamation présumée contre Sokhna Aïda Diallo : Oustaz Assane Touré placé en garde à vue



​Diffamation présumée contre Sokhna Aïda Diallo : Oustaz Assane Touré placé en garde à vue
Oustaz Assane Touré, âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue à la Section de recherches (SR) de Kaolack (est) à la suite d'une plainte déposée par Sokhna Aïda Diallo. Il est poursuivi pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles par voie électronique ».

Selon les informations du quotidien Libération, plusieurs vidéos publiées sur le réseau social Tik-Tok par le prévenu, mettaient en cause Sokhna Aïda Diallo. Entendu par les enquêteurs, Assane Touré aurait expliqué que les accusations relayées dans ces vidéos provenaient de rumeurs qu'il avait « entendues dans la rue ».

Le mis en cause devrait être déféré au parquet de Kaolack ce mardi.
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Fatime Gueye

Mardi 9 Juin 2026 - 11:00


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