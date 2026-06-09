​Diffamation présumée contre Sokhna Aïda Diallo : Oustaz Assane Touré placé en garde à vue

Oustaz Assane Touré, âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue à la Section de recherches (SR) de Kaolack (est) à la suite d'une plainte déposée par Sokhna Aïda Diallo. Il est poursuivi pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles par voie électronique ».
Selon les informations du quotidien Libération, plusieurs vidéos publiées sur le réseau social Tik-Tok par le prévenu, mettaient en cause Sokhna Aïda Diallo. Entendu par les enquêteurs, Assane Touré aurait expliqué que les accusations relayées dans ces vidéos provenaient de rumeurs qu'il avait « entendues dans la rue ».
Le mis en cause devrait être déféré au parquet de Kaolack ce mardi.
Selon les informations du quotidien Libération, plusieurs vidéos publiées sur le réseau social Tik-Tok par le prévenu, mettaient en cause Sokhna Aïda Diallo. Entendu par les enquêteurs, Assane Touré aurait expliqué que les accusations relayées dans ces vidéos provenaient de rumeurs qu'il avait « entendues dans la rue ».
Le mis en cause devrait être déféré au parquet de Kaolack ce mardi.
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