​Diplomatie : Jean-Noël Barrot reçoit son homologue Cheikh Niang à Paris

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a reçu son homologue sénégalais Cheikh Niang à Paris, ce 13 avril, pour consolider l’axe Paris-Dakar. Inscrivant leur échange dans la « nouvelle ère des relations franco-africaines » amorcée en 2017, les deux ministres ont passé en revue l’ensemble de la coopération bilatérale. Ils ont notamment exprimé leur volonté de franchir « une nouvelle étape dans le renouvellement des relations » entre les deux nations lors du prochain séminaire intergouvernemental franco-sénégalais.



Au-delà des liens bilatéraux, les discussions ont porté sur les enjeux de stabilité régionale et l’agenda international de ce printemps. Les deux diplomates se sont dits « impatients » de poursuivre ce dialogue, notamment en vue du sommet Africa Forward prévu à Nairobi les 11 et 12 mai prochains. Cette rencontre stratégique, à laquelle le Sénégal a confirmé sa participation, vise à définir les nouvelles trajectoires de croissance et d'intégration pour le continent.