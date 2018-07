​Donald Trump accuse l'UE et la Chine de manipuler leur monnaie

Le président américain Donald Trump a accusé vendredi l’Union européenne et la Chine de manipuler leur monnaie, et critiqué la Banque centrale américaine pour le «resserrement» du coût du crédit.



«La Chine, l’Union européenne et les autres manipulent leur monnaie en baissant leurs taux d’intérêt, alors que les États-Unis augmentent leurs taux avec un dollar devenant de plus en plus fort tous les jours, ce qui dégrade notre compétitivité», a-t-il déclaré dans un tweet. «Comme d’habitude, ce n’est pas juste», a-t-il ajouté.



Le président américain a estimé que «les États-Unis ne devraient pas être pénalisés parce qu’ils vont très bien». «Resserrer (les taux d’intérêt) fait du tort désormais à tout ce que nous avons fait», a-t-il écrit.