​Doublé Championnat-Coupe : le Casa Sports devient le 5ème club du Sénégal à avoir réussi cet exploit

Le Casa Sports a fait une saison exceptionnelle en dominant le football sénégalais. Les protégés d’Ansou Diadhiou ont été champions de Ligue 1 cette saison, après avoir enregistré 12 victoires, concédé 11 nuls et 3 défaites, pour la deuxième consécration du club en Championnat, après 2012.

Aussi, le Casa Sports a décroché, à l’issue d’une victoire écrasante devant Etoile Lusitana dimanche dernier, sa 4ème consécration en Coupe du Sénégal, après 1979, 2011, 2021 et 2022.



Casa, 5ème club à avoir réussi le doublé la même saison



Avant de disputer la finale, le Casa Sports a successivement éliminé des pensionnaires de Ligue 2 (Africa Promo Foot en 32ème de finale, Wally Daan, en 8ème de finale, Port en quart de finale et AJEL de Rufisque en demi-finales).



Avec 6 trophées majeurs (Championnat et Coupe du Sénégal) dans son escarcelle, le Casa Sports devient la cinquième équipe à avoir réussi le doublé : Championnat - Coupe du Sénégal.



Selon le quotidien sportif « Stades », le Foyer France Sénégal, devenu l’actuel Jaraaf, a réussi pour la 1ère fois le doublé Championnat-Coupe du Sénégal en 1968. La Jeanne d’Arc est le deuxième club à réussir cette prouesse, en 1969. Alors que l’As Douane a été la dernière équipe a remporté la même saison le Championnat et la Coupe du Sénégal en 1997, sous l’ère amateur.



Sous l’ère du football professionnel, l’AS Pikine avait réussi le doublé Championnat-Coupe du Sénégal en 2014.