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​Drame à Kanel : le corps d’une fillette de deux ans découvert avec des marques d’étranglement



​Drame à Kanel : le corps d’une fillette de deux ans découvert avec des marques d’étranglement
Le corps sans vie d’une fillette âgée de deux ans a été retrouvé, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2026, derrière une habitation de Gourel Harane, un village du département de Kanel (nord-est).
Le corps de la victime montrait des marques d’étranglement, selon l’APS. 

Une autopsie du corps est en cours au centre de santé de Kanel pour déterminer la cause exacte du décès. 
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Fatime Gueye

Jeudi 2 Juillet 2026 - 17:22


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