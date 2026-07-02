​Drame à Kanel : le corps d’une fillette de deux ans découvert avec des marques d’étranglement

Le corps sans vie d’une fillette âgée de deux ans a été retrouvé, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2026, derrière une habitation de Gourel Harane, un village du département de Kanel (nord-est).

Le corps de la victime montrait des marques d’étranglement, selon l’APS.



Une autopsie du corps est en cours au centre de santé de Kanel pour déterminer la cause exacte du décès.