​Drame à Kanel : le corps d’une fillette de deux ans découvert avec des marques d’étranglement

Le corps sans vie d’une fillette âgée de deux ans a été retrouvé, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2026, derrière une habitation de Gourel Harane, un village du département de Kanel (nord-est).
Le corps de la victime montrait des marques d’étranglement, selon l’APS.
Une autopsie du corps est en cours au centre de santé de Kanel pour déterminer la cause exacte du décès.
Le corps de la victime montrait des marques d’étranglement, selon l’APS.
Une autopsie du corps est en cours au centre de santé de Kanel pour déterminer la cause exacte du décès.
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