Intégration : Julius Maada Bio inaugure le nouveau siège de la CEDEAO à Abuja

Le président de la Sierra Leone et président en exercice de la CEDEAO, Julius Maada Bio, a officiellement inauguré ce jeudi le nouveau siège de la Commission de l'organisation à Abuja, au Nigeria. Le bâtiment moderne, entièrement financé et construit par le gouvernement de la République populaire de Chine, ouvre une nouvelle étape pour l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.



La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables africains et internationaux. Parmi les invités figuraient le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, représentant le président Bola Ahmed Tinubu, le président de la Commission de la CEDEAO, le docteur Alieu Omar Touray, ainsi que l'ambassadeur chinois Yu Dunhai.



Cette nouvelle infrastructure doit permettre à l'institution de mieux centraliser ses actions pour le développement du continent. Selon la Commission de la CEDEAO, cette inauguration marque le début d’un nouveau chapitre pour faire progresser l'intégration régionale, avec pour objectif de garantir la paix, la stabilité et une prospérité partagée pour toutes les populations de l'espace communautaire.