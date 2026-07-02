Yeumbeul : six personnes déférées au parquet pour chantage, tentative d’extorsion de fonds et transmission volontaire du VIH

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul COMICO a annoncé avoir déféré, le 1er juillet 2026, six individus devant le procureur de la République. Ils sont poursuivis pour tentative d’extorsion de fonds, chantage, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger délibérée de la vie d’autrui.



Selon la Police nationale, l'affaire remonte au 27 juin 2026, lorsque des éléments de la Brigade de recherches, de retour d’une mission, ont interpellé deux suspects ainsi qu’un plaignant qu’ils ont conduits au commissariat.



L’enquête a révélé qu’un homme avait été victime d’une tentative de chantage après avoir fait la connaissance de l’un des suspects sur le réseau social TikTok. Après plusieurs échanges téléphoniques, il s’était rendu à Mbour à l’invitation de ce dernier. Sur place, un second individu aurait surgi dans la chambre où ils se trouvaient, muni d’une machette.



Les deux suspects l’auraient alors accusé d’homosexualité, pris en photo contre son gré et exigé le versement de 200 000 FCFA, menaçant de diffuser les clichés sur les réseaux sociaux en cas de refus. La victime a feint d’accepter de payer avant de solliciter l’intervention des forces de l’ordre, ce qui a conduit à l’arrestation des deux présumés maîtres chanteurs.



Au cours de l’enquête, les deux mis en cause ont reconnu avoir réclamé les 200 000 FCFA, chacun attribuant à l’autre la responsabilité principale des faits. Le principal suspect a déclaré avoir agi en réaction à des avances sexuelles répétées de la part du plaignant.



L’exploitation du téléphone portable de ce dernier a ensuite conduit les enquêteurs à identifier plusieurs personnes avec lesquelles il était en contact. Les investigations ont permis l’interpellation de trois autres individus domiciliés entre Yeumbeul, Keur Mbaye Fall et Pikine. Les analyses des téléphones saisis ont également mis en évidence un réseau d’échanges et de rencontres via les applications WhatsApp et Messenger, selon la Police.



Les réquisitions médicales effectuées au Centre de santé de Yeumbeul ont par ailleurs révélé que trois des personnes mises en cause sont porteuses du VIH. Les enquêteurs indiquent que ces éléments ont été intégrés à la procédure judiciaire.



À l’issue des investigations, les six suspects ont été déférés devant le procureur de la République pour tentative d’extorsion de fonds, chantage, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger délibérée de la vie d’autrui.