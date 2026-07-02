LONASE : l’intersyndicale réfute les accusations de mauvaise gestion et défend le bilan de la direction

L’Intersyndicale des travailleurs de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), composée de l’UNSAS/SATRAL et du SNECCS/CNTS, est montée au créneau pour démentir les informations relayées dans la presse faisant état de recrutements excessifs et de soupçons de mauvaise gestion au sein de l’entreprise.



Dans un communiqué, les organisations syndicales affirment que les résultats financiers de la LONASE « n’ont jamais été aussi positifs » et contestent que le personnel soit à l’origine de ces allégations.



Selon elles, les performances de l’entreprise se traduisent notamment par la mise en œuvre d’un programme de valorisation du patrimoine immobilier, un projet d’ingénierie sociale en faveur de la force de vente et des travailleurs, ainsi que par la prise en charge médicale des retraités et des prestataires de services.



L’intersyndicale souligne également que, depuis son arrivée à la tête de la LONASE, le directeur général a placé le capital humain au cœur de sa gouvernance. Elle cite, entre autres, le rétablissement des acquis sociaux suspendus, le recrutement d’une trentaine de prestataires de services ayant parfois plus de vingt ans d’ancienneté, une augmentation généralisée des salaires et la mise en place d’un plan quinquennal de régularisation de la situation des prestataires.



Les syndicats rappellent par ailleurs que la LONASE poursuit un vaste programme d’extension de son réseau engagé depuis 2023, avec l’installation de 1500 nouveaux kiosques entraînant la création de 1500 emplois directs, ainsi que l’ouverture d’une vingtaine d’agences et de bureaux dans les zones insuffisamment couvertes.



Ils estiment qu’au regard de cette dynamique de croissance, l’entreprise fait encore face à un déficit de ressources humaines qu’il convient de combler.



En conclusion, l’UNSAS/SATRAL et le SNECCS/CNTS réaffirment leur engagement à défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs tout en veillant à la préservation et au développement de la LONASE.