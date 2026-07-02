Anacarde : lancement des 72 heures du CROFAZ pour transformer la filière à Ziguinchor

Le préfet de Ziguinchor, Latyr Ndiaye, a officiellement lancé jeudi la première édition des 72 heures du Cadre régional des organisations de la filière anacarde de Ziguinchor (CROFAZ). Cette rencontre de trois jours ambitionne de devenir un espace de réflexion stratégique pour transformer durablement la chaîne de valeur de la noix de cajou. Les débats vont se concentrer sur le financement, la modernisation logistique, la création d'emplois, le renforcement du port local et le développement industriel en Casamance, l'un des principaux bassins de production du Sénégal.



Pour les acteurs du secteur, l'enjeu majeur réside dans l'évolution du modèle économique actuel. Le président de l’Interprofession cajou du Sénégal (ICAS), Boubacar Konta, a affirmé que la filière doit dépasser la seule commercialisation de la noix brute pour devenir un moteur de transformation économique, de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. De son côté, le président du CROFAZ, Demba Diémé, a insisté sur les nombreux obstacles qui freinent le secteur, citant la faiblesse de la transformation locale, l’instabilité des prix, le manque d’infrastructures de stockage, le vieillissement des plantations et le changement climatique.



Face à ces difficultés, l'administration prône une mutualisation des efforts pour capter la valeur ajoutée au niveau national. Lors de la cérémonie d'ouverture, le préfet Latyr Ndiaye a rappelé que l’anacarde constitue un levier majeur de développement sur lequel l’État entend s’appuyer, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation 2050, notamment à travers les agropoles. Constatant que les contraintes persistent, l'autorité administrative a invité à une synergie d’actions entre tous les acteurs pour relever les défis de l’organisation, de la production et de l'industrialisation.