​Économie maritime : La filière coquillage du Sénégal à l’assaut du marché mondial

Un tournant stratégique s’opère pour la filière conchylicole. Le ministère des Pêches, des Infrastructures Maritimes et des Ports en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a partagé, ce mercredi, les résultats du projet de « Renforcement de la filière coquillage au Sénégal à travers la mise aux normes Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) ».



Au terme de quatre années de mise en œuvre, le bilan affiche des avancées structurelles. Pour la première fois, 50 sites conchylicoles répartis dans huit régions (de Saint-Louis à Ziguinchor) ont été identifiés, cartographiés et caractérisés scientifiquement. Un plan de surveillance de 12 mois a permis d’établir un classement sanitaire suivant : 62 % des sites sont classés en zone A, permettant une commercialisation directe, 36 % sont en zone B, nécessitant une étape de purification préalable et un seul site a été jugé non conforme. Parallèlement, le cadre légal s'est enrichi de trois nouveaux arrêtés réglementaires encadrant l’hygiène, la qualité et le classement des sites. Le projet a également permis de former 64 agents d'inspection et plus de 233 membres de groupements d'intérêt économique (GIE).



L'autonomisation des femmes au cœur du projet



La filière, dont les acteurs sont à plus de 90 % des femmes, voit ses revenus progresser. Selon la représentante par intérim de la FAO au Sénégal, Bintia Stephen Tchicaya, les produits accèdent désormais aux circuits touristiques et à la grande hôtellerie : « Les coquillages sénégalais accèdent désormais aux marchés des hôtels, des restaurants et des circuits touristiques, avec des prix pouvant atteindre entre 3 500 et 7 000 FCFA le kilogramme selon les zones ». Ce projet, soutenu par le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) de l’OMC, visait à lever les barrières sanitaires qui limitaient jusqu’ici l’accès des produits conchylicoles sénégalais aux marchés porteurs.