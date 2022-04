​Elections FIF: Drogba reçoit des soutiens tous azimuts d'anciens joueurs

« Ma candidature est celle de la renaissance et de l’émergence du football ivoirien ». Ainsi s’exprimait Didier Drogba, dimanche dernier, après avoir déposé sa candidature pour la présidence de l’instance dirigeante du football ivoirien. Des propos tenus devant une foule d’admirateurs, venus lui témoigner son soutien, en prélude des élections pour le fauteuil de président la Fédération ivoirienne de Football (FIF), prévue le 23 avril prochain.



Adoubée par une importante partie de la population, la légende des Eléphants, qui, fera face à 5 autres prétendants, l’est également auprès de plusieurs anciens joueurs, qui souhaitent le voir prendre les rênes de la FIF. C’est le cas de ses anciens coéquipiers en sélection, dont Baky Koné. L’ancien ailier de l’Olympique de Marseille adhère pleinement au projet de « renaissance » porté par son ex-capitaine.



Un soutien loin d’être isolé et qui s’ajoute à ceux d’Arthur Boka, d’Emmanuelle Eboué ou encore de Seydou Doumbia. En a croire Boka, l’expérience au plus haut niveau et la renommée de Didier Drogba à travers le monde serait un atout énorme pour faire rayonner le football local. « Le football ivoirien ressuscitera au niveau national comme international. En plus, son programme qui est la Renaissance veut tout dire. Le football ivoirien en gros sera suivi partout dans le monde, il a été lui-même joueur, il a un très grand nom. Donc il ne viendra pas là pour faire du n’importe quoi. Il a son propre nom à défendre », a soutenu l’ancien latéral gauche.



Soutien de deux légendes égyptiennes

En plus de ses ex-partenaires, Drogba bénéficie aussi des appuis, à l’échelle internationale. Alors que l’ancienne gloire égyptienne, le gardien El Hadary a posté une vidéo de soutien à son endroit, un autre Pharaon, en l’occurrence Ahmed Hassan a également apporté son soutien à l'ancien attaquant de Chelsea.



« Maintenant Drogba, bien après Eto’o et Georges Weah. Je souhaite que toutes les légendes qui ont fait quelque chose pour leur pays et l’Afrique s’impliquent dans le développement du football africain. Bonne chance Didier Drogba, bientôt nous allons te féliciter pour la Présidence de la FIF », a déclaré Hassan.