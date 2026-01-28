​Environnement : sur 250 000 tonnes de déchets plastiques généré, seulement 10 % sont recyclés

Après trois ans de navigation autour du globe, le navire laboratoire Plastic Odyssey est de retour au port de Dakar. Cette escale, prévue du 26 janvier au 16 février, marque une étape symbolique et stratégique : transformer le défi des 250 000 tonnes de déchets plastiques annuels du Sénégal en un levier de croissance économique grâce aux technologies "low-tech".



​C’est un retour aux sources chargé de solutions. En 2023, Dakar était la première grande escale ouest-africaine du Plastic Odyssey. Aujourd'hui, après avoir sillonné l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, le navire de 40 mètres est de retour sur les côtes sénégalaises pour partager un trésor particulier : un catalogue de solutions concrètes et accessibles pour stopper l'hémorragie plastique.



​Le constat dressé par les autorités locales est sans appel. Selon Ibrahima Diagne, conseiller technique auprès du Premier ministre pour l'environnement, le Sénégal génère plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques par an, mais peine encore à les valoriser. « Moins de 12 % de ces déchets sont recyclés. C'est très faible face au potentiel de valorisation », a-t-il déploré.



​Malgré la loi de 2020 visant à réduire l'incidence environnementale des plastiques, la pollution demeure une réalité quotidienne. Pour le gouvernement, l'enjeu est désormais de passer d'une simple gestion des déchets à une véritable économie circulaire, solidaire et créatrice d'emplois.



​Pour Simon Bernard, fondateur de Plastic Odyssey, l’action doit impérativement se situer à terre. Il rappelle un chiffre vertigineux : 20 tonnes de plastique se déversent dans l’océan chaque minute.



​« Le plastique que l'on voit flotter ne représente que 1 %. Le reste coule, se dégrade en micro-particules et intègre la chaîne alimentaire. C'est une pollution sournoise et invisible », explique le jeune capitaine. Puisque 80 % de cette pollution marine provient de la terre, c’est dans les villes côtières comme Dakar que se gagne la bataille.



​L’innovation phare de ce retour à Dakar est le projet « Sounou Plastic Odyssey ». Soutenu par l’Ambassade de France à hauteur de 656 millions de FCFA (1 million d’euros), ce programme vise à structurer une filière nationale de recyclage.



​Christine Fages, Ambassadrice de France au Sénégal, a détaillé les trois piliers de cette initiative : « Des unités de recyclage low-tech installées dans des conteneurs. Ces usines seront opérées par des Sénégalais sur tout le territoire. Transformer les déchets en pavés, tuiles, poubelles ou tuyaux pour répondre aux besoins des collectivités ».



​Jusqu'au 16 février, le navire servira de plateforme de formation et de démonstration. Les visiteurs et acteurs économiques pourront découvrir des technologies "open-source" (libres de droit) permettant de transformer le déchet en ressource sans infrastructures lourdes.



​Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision "Sénégal 2050", misant sur un développement durable et inclusif. En quittant Dakar, le Plastic Odyssey ne laissera pas seulement des souvenirs, mais des outils concrets pour que le plastique ne finisse plus dans l'assiette des Sénégalais, mais sous leurs pieds, sous forme de pavés durables.