Dakar : Halima Gadji a été inhumée au cimetière de Yoff

Après la levée du corps effectuée ce mercredi 28 janvier à 15 heures (GMT) à l’hôpital général de Grand Yoff (Dakar), l’actrice Halima Gadji a été inhumée au cimetière de Yoff aux environs de 16 heures. Elle s’est déroulée en présence de ses proches, de nombreuses personnalités, ainsi que de plusieurs acteurs du monde culturel et cinématographique sénégalais.



Pour rappel, Halima Gadji est décédée le 26 janvier à la suite d’un malaise. Révélée au grand public grâce à son rôle emblématique de Marième Dial dans la série à succès « Maîtresse d’un homme marié », produite en 2019 par Marodi, elle a également marqué le paysage audiovisuel africain à travers sa participation à plusieurs séries et films au Sénégal, en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays du continent.