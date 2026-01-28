Tribunal du travail : le RTS se félicite de la victoire des employés contre le FONGIP et appelle au respect des droits des travailleurs

Le Rassemblement des Travailleurs Licenciés du Sénégal (RTS) se réjouit de la décision rendue ce 28 janvier par le Tribunal du travail de Dakar dans l’affaire opposant le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) à A. Sy et Mme S. Dieng.



Dans un communiqué, le syndicat souligne que le tribunal a reconnu le « caractère abusif des licenciements prononcés pour faute grave à l’encontre des deux travailleurs concernés ». En conséquence, le FONGIP a été condamné à verser des « indemnités substantielles au titre du licenciement abusif, à savoir : plus de 15 millions de francs CFA au profit de A. Sy ; plus de 14 millions de francs CFA au profit de Mme S. Dieng », précise le communiqué.



Le document ajoute que le « tribunal a également accordé des indemnités de préavis s’élevant à : 4 345 000 F CFA pour A. Sy et 3 285 000 FCFA pour Mme S. Dieng ».



En outre, RTS rappelle qu’une somme de 500 000 FCFA a été octroyée à chacun des travailleurs pour non-délivrance d’un certificat de travail conforme, manquement grave aux obligations légales de l’employeur.



Dans son communiqué, le syndicat souligne que le Tribunal du travail a par ailleurs ordonné « l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 000 000 FCFA, et a débouté le FONGIP de l’ensemble de ses demandes ».



Pour le Rassemblement des Travailleurs Licenciés du Sénégal, cette décision constitue une « victoire importante pour les droits des travailleurs, et un signal fort contre les licenciements abusifs et les pratiques managériales contraires au droit du travail ».



Le syndicat rappelle que « nul n’est au-dessus de la loi et que la justice demeure un recours essentiel pour la défense de la dignité et des droits des travailleurs ».



Enfin, le RTS réaffirme son engagement à accompagner et soutenir tous les travailleurs victimes d’injustices, et appelle l’ensemble des institutions et employeurs à « respecter strictement la législation du travail et les droits fondamentaux des salariés ».



