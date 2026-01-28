Qualifs CAN Futsal 2026 : les « Lions » éliminés après une nouvelle défaite face au Cap-Vert

Comme lors du match aller, l’équipe nationale du Sénégal de futsal s’est de nouveau inclinée face au Cap-Vert (5–2), ce mercredi à Dakar, lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2026.



Cette deuxième défaite scelle l’élimination des « Lions » du futsal, qui voient ainsi leur parcours s’arrêter dès ce tour préliminaire et manqueront la prochaine CAN de la discipline.



Un deuxième tour de qualifications est programmé du 3 au 8 février afin de désigner les sept équipes qui rejoindront le Maroc, pays hôte et triple champion d’Afrique en titre.



La Coupe d’Afrique des nations de futsal se tiendra au Maroc en avril 2026.