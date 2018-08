​Escroquerie au visa : Mamadou Soumaré déféré devant le Procureur

Le faux «secrétaire particulier» du porte-parole du Khalife général des Mourides, Mamadou Soumaré a été déféré au parquet. Il a été arrêté pour faux et usage de faux visas et escroquerie par la Division des investigations criminelles (Dic).



Dans les liens de la garde à vue, Soumaré a soutenu avoir agi avec la complicité d’un certain Alassane Touré, un vendeur de tissus qui a obtenu son visa Schengen grâce à Serigne Basse Abdou Khadre. Selon le journal « l’As », Touré aurait pris la fuite et serait en Chine.