​États-Unis : un militaire américain meurt après s'être immolé devant l'ambassade d'Israël

Un soldat américain est mort des suites de ses blessures ce lundi 26 février, après avoir tenté de s'immoler devant l'ambassade d'Israël située à Washington et filmé son geste en direct sur Twitch. Transporté rapidement à l'hôpital, il "a succombé à ses blessures et est décédé la nuit dernière", a indiqué une porte-parole du Pentagone à l'AFP.



"Plus complice d'un génocide"

Le militaire voulait protester contre le conflit qui se déroule depuis cinq mois à Gaza, enclave palestinienne bombardée sans relâche par l'armée israélienne après les attaques terroristes du Hamas, le 7 octobre. Dans une vidéo diffusée sur la plateforme Twitch puis reprise sur d'autres réseaux sociaux, cet homme en habit militaire s'asperge d'un liquide avant de scander "Free Palestine" et de prendre feu devant l'ambassade d'Israël.



« Je ne serai plus complice d'un génocide. Je vais me livrer à un acte extrême de protestation », ajoute le soldat dans cette vidéo que l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat. L'armée de l'air américaine a confirmé à la presse qu'il s'agissait d'un aviateur en service, sans autres précisions.