​Évaluation citoyenne : ce que "Y en a marre" attend des autorités pour l'initiative "Taxawu Saytu"

Dans une interview accordée au quotidien L’Observateur, Abdou Khafor Kandji, vice-coordonnateur du mouvement "Y en a marre", présente l'initiative citoyenne « Taxawu Saytu ».



D’après le vice coordonnateur, ce dispositif vise à dresser « un bilan critique et constructif des deux ans du régime de Pastef en offrant un espace de dialogue direct entre les populations et les décideurs ». L’objectif est de renforcer le contrôle citoyen car, selon le responsable, il est « fondamental et important» que les citoyens puissent participer activement à la gouvernance.



Le mouvement invite les autorités à « jouer ce jeu démocratique, ce jeu de redevabilité » en sortant des cadres institutionnels pour rejoindre le « citoyen lambda » dans la rue.



Pour Khafor Kandji, cette démarche inclusive, qui touche des secteurs clés comme l'agriculture, la santé ou la justice, est essentielle pour la stabilité du pays. Il insiste sur la nécessité pour les gouvernants de « changer de mentalité » afin de favoriser une collaboration basée sur le « respect et la courtoisie », permettant ainsi de trouver ensemble des solutions concrètes aux problèmes nationaux.