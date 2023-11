​Exportations du Sénégal: une baisse de 13,2% enregistrée en septembre

Au mois de septembre, les exportations du Sénégal se sont établies à 214 milliards de Fcfa contre 246,5 milliards au mois précédent, soit un repli de 13,2%. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce ralentissement est expliqué par la baisse des expéditions de poisson frais de mer (-41,4%), du ciment hydraulique (- 27,7%), des produits pétroliers (-26,6%), du titane (-26,5%) et de la préparation alimentaire (- 22,9%). Toutefois, la hausse des ventes à l'extérieur de phosphate (+93,6%) et d'or non monétaire (+20,8%) a atténué cette baisse.



Comparées au mois de septembre 2022, les exportations se sont repliées de 28,4%. Leur cumul à fin septembre 2023 s'est établi à 2 501,3 milliards de Fcfa contre 2 658,9 milliards de Fcfa pour la même période de 2022, soit une diminution de 5,9% Les importations du mois de septembre 2023 sont évaluées à 562,2 milliards de Fcfa contre 679,2 milliards de Fcfa au mois précédent, soit une réduction de 17,2%. Cette diminution résulte de la réduction des achats à l'extérieur d'autres véhicules terrestres (-70,7%), de riz (-63,1%), des autres ouvrages en métaux communs (-38,4%) et des autres machines et appareils (-25,4%).



Cependant, le relèvement des importations de moteurs et machines à moteurs (de 5,0 milliards de Fcfa à 23,0 milliards de Fcfa) a freiné cette tendance baissière. Comparées au mois de septembre 2022, les importations ont diminué de 29,6%. Leur cumul à fin septembre 2023 s'est établi à 5229,0 milliards de Fcfa contre 5391,2 milliards de Fcfa pour la même période de 2022, soit un amenuisement de 3,0%.