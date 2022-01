​FIFA-The Best 2021: Edouard Mendy parmi les 3 gardiens finalistes

Pour le trophée The Best du Meilleur gardien de cette année, on retrouve parmi les nominés le Sénégalais et champion d'Europe avec Chelsea, Edouard Mendy, l'Italien du PSG champion d'Europe avec son équipe nationale ainsi que la légende allemande, tenant du titre, Manuel Neuer.



Le trophée The Best a été créé par la FIFA en 2017 afin d’élire les meilleurs joueurs à chaque poste chaque saison. Buffon, Courtois, Alisson et Neuer sont les 4 premiers lauréats en tant que gardien de but.



La cérémonie de remise du prix FIFA "The Best" aura lieu le lundi 17 janvier 2022.