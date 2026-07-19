​Fatick : 53 moulins à céréales remis aux femmes transformatrices pour renforcer leur autonomie économique

La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a procédé à la remise de 53 moulins à céréales aux femmes transformatrices de produits agricoles de la région de Fatick. Cette initiative, portée par la Fondation Sénégal Solidaire en partenariat avec la Fondation des Premières Dames, s'inscrit dans un vaste programme national destiné à alléger les travaux des femmes et à renforcer leur autonomie économique.



Au total, 750 moulins à céréales seront distribués dans les différentes régions du Sénégal. La cérémonie de Fatick marque le lancement de ce programme d'envergure, qui vise à améliorer les conditions de travail des femmes actives dans la transformation des produits agricoles.



S'adressant aux bénéficiaires, la Première Dame a souligné l'importance de soutenir les femmes pour favoriser le développement des familles et de la société. « Le plus important, c'est le concours de civisme. C'est pourquoi nous devons appuyer les femmes. Car la réussite des femmes favorise celle des enfants pour aller de l'avant », a déclaré Marie Khone Faye.



La ministre de la Famille et des Solidarités, Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, a expliqué que cette cérémonie marque le début d'une collaboration entre la Fondation des Premières Dames et les autorités sénégalaises en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Selon elle, cette initiative répond à la volonté de la Première Dame d'accompagner les femmes, conscientes des difficultés qu'elles rencontrent dans les activités de transformation.



Les bénéficiaires ont salué ce geste, estimant que ces équipements contribueront à réduire la pénibilité de leur travail et à améliorer leur productivité. Profitant de la présence de la Première Dame, les femmes de Fatick ont également formulé plusieurs doléances relatives au développement de leurs activités. Marie Khone Faye s'est engagée à poursuivre son accompagnement afin de leur permettre de mieux valoriser et commercialiser leurs produits céréaliers.



En marge de cette cérémonie, plus de 100 personnes issues de différentes localités de la région ont reçu une formation en transformation de céréales et en saponification. Les participants ont reçu leurs attestations des mains de la Première Dame, en guise de reconnaissance de leurs nouvelles compétences, informe la RFM.