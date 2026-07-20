Candidature de Macky Sall à l'ONU : le Collectif des Victimes dénonce le soutien de l'État et annonce une riposte médiatique

Le Collectif des Victimes du régime de Macky Sall par la voix de Boubacar Sèye, président d'Horizon Sans Frontières, exprime sa vive préoccupation après l'annonce du soutien officiel accordé par le président Bassirou Diomaye Faye à la candidature de son prédécesseur au poste de Secrétaire général des Nations unies. Tout en prenant acte de cette démarche diplomatique, l'organisation dénonce une « décision incompréhensible » qui ne saurait effacer le bilan humain et les souffrances endurées entre 2021 et 2024.



Le collectif rappelle que les accusations de « violations des droits humains, les pertes en vies humaines, les arrestations arbitraires et les actes de torture présumés » relèvent d'un impératif moral et républicain de vérité, de justice et de réparation que la politique ne doit en aucun cas entraver. Pour porter cette voix et réaffirmer la priorité absolue de la lutte contre l'impunité.