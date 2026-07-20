Soutien de Diomaye Faye à Macky Sall : Seydi Gassama s’insurge et promet une lutte sans merci contre l’impunité

Le soutien officiel accordé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la candidature de son prédécesseur Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies continue de susciter de vives réactions au sein de la société civile. Intervenant sur cette décision diplomatique qui divise l'opinion, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnistie Internationale Sénégal, a fermement réaffirmé la position des défenseurs des droits humains en déclarant que son organisation et les acteurs de la société civile restent plus que jamais déterminés à éradiquer l'impunité qui endeuille les familles sénégalaises depuis des décennies. Pour les figures de la défense des droits fondamentaux, ce choix politique et institutionnel du nouvel exécutif ne doit en aucun cas altérer ou retarder la quête de vérité et de justice concernant les violences politiques et les pertes en vies humaines enregistrées ces dernières années au Sénégal. « Nous sommes plus que jamais déterminés à éradiquer l'impunité qui endeuille les familles sénégalaises depuis des décennies », a publié le droit d l’hommiste sur Facebook.