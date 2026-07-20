Rencontre Diomaye–Macky : le Parti des Contributeurs de la Nation salue la posture républicaine du chef de l’Etat

Le Parti des Contributeurs de la Nation a salué la démarche du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qu'il félicite pour avoir accueilli son prédécesseur, Macky Sall, venu solliciter le soutien du Sénégal dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies (ONU).



Dans un communiqué signé par son président, Cheikh Moubarack Wade, le parti estime qu'en recevant l'ancien chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye a démontré que « la continuité de l'État et la permanence de nos institutions priment sur les clivages partisans ».



Les Contributeurs de la Nation considèrent que cette attitude traduit « la grandeur d'une nation qui a de tout temps placé la solidarité, l'ouverture et le sens de l'État au cœur de son identité », capable de « s'élever au-dessus des appartenances politiques » lorsque « l'intérêt supérieur du pays l'exige ».



Le parti adresse également ses félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye et au Général Birame Diop pour leurs nominations respectives à l'issue du 69ᵉ Sommet ordinaire de la CEDEAO, tenu le 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone.



Selon le communiqué, ces « deux distinctions consacrent le rayonnement diplomatique du Sénégal et la reconnaissance, par ses pairs de la sous-région, de la qualité de son leadership et de son engagement constant pour une intégration régionale plus forte et plus solidaire ».



Évoquant les défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté, le parti appelle les Sénégalais à privilégier l'unité nationale.



« À l'heure où notre pays traverse des moments exigeants sur les plans économique et social, nous appelons l'ensemble des filles et fils du Sénégal, au-delà de leurs sensibilités politiques, à taire leurs divergences et à se rassembler autour de l'essentiel : l'intérêt supérieur de la Nation ».



Les Contributeurs de la Nation estiment que l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 constitue une opportunité majeure pour fédérer les énergies nationales.



« Cet événement historique offre l'occasion unique de montrer, aux yeux du monde, l'unité, la créativité et la résilience du peuple sénégalais».



Enfin, le parti réaffirme sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives favorisant « le rassemblement, la solidarité nationale et le rayonnement du Sénégal », conformément à sa devise : « Le pouvoir pour une utilité nationale».