FILDAK 2026 : lancement du Prix Aminata Sow Fall pour révéler les jeunes écrivains

La Direction du livre et de la promotion de la lecture a lancé le concours d'écriture « Prix Aminata Sow Fall du jeune écrivain », en prélude à la 18ᵉ édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), prévue du 15 au 19 octobre 2026, rapporte l'APS.



Organisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ce concours a pour objectif de promouvoir la créativité littéraire et d'accompagner les jeunes talents dans le domaine de l'écriture.



Selon la même source, le concours est ouvert aux jeunes écrivains sénégalais ainsi qu'aux étrangers résidant au Sénégal. Les candidatures sont recevables jusqu'au 4 septembre 2026.



Pour participer, les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus et soumettre un seul manuscrit, à déposer au commissariat de la FILDAK, installé à la Direction du livre et de la promotion de la lecture.



Les œuvres seront évaluées par un jury national composé de professeurs de français, d'écrivains et d'experts du livre, sur la base de la qualité de la langue et de la créativité.



La remise du Prix Aminata Sow Fall du jeune écrivain est prévue lors de la FILDAK. Le lauréat recevra une récompense d'un million de francs CFA, ainsi que l'édition et la promotion de son manuscrit par la Direction du livre, précise l'APS.