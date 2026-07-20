Soutien de Diomaye à Macky Sall : « C'est s'allier à celui qui a réprimé dans le sang », fustige le Collectif des familles de martyrs

Le soutien apporté par le président Bassirou Diomaye Faye à la candidature de son prédécesseur Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies suscite une indignation grandissante. Dans une déclaration particulièrement virulente, le Collectif des familles de martyrs est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il considère comme une trahison de la mémoire des victimes des violences politiques. Pour l'organisation, appuyer cette trajectoire internationale revient purement et simplement à endosser le passif de l'ancien régime et à s'allier à celui qui a réprimé dans le sang des citoyens sénégalais qui n'exerçaient que des droits garantis par la Constitution et le droit international. Le collectif insiste sur le fait que devenir l'allié de l'ancien chef de l'État équivaut à valider ses méthodes et à considérer ses actions passées comme acceptables et envisageables. Cette prise de position radicale illustre la fracture béante entre les impératifs diplomatiques du nouveau pouvoir et l'exigence de justice portée par les proches des victimes.
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