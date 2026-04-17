​Fatick : la 3e édition du festival du Sine-Saloum officiellement lancée par Dr Bakary Sarr

La 3e édition du Festival du Sine-Saloum a été officiellement lancée, le 10 avril 2026, au Centre culturel régional de Fatick (), par Dr Bakary Sarr, Secrétaire d'État à la Culture, au Patrimoine historique et aux Industries créatives, en présence du Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, monsieur Amadou Chérif Diouf et de plusieurs personnalités administratives et locales de la région.



Placé sous le thème «Art, histoire et voyages : cousinage à plaisanterie », le festival du Sine est une occasion de célébrer la diversité culturelle, de vulgariser et de mettre en valeur le riche potentiel culturel, touristique et artisanal de la zone.



D’après le communiqué publié sur la page Facebook du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, ce vendredi 17 avril 2026, le Secrétaire d'État « a salué l’abnégation et le travail remarquable du promoteur de cet événement culturel, Siaka SARR ».



Toujours selon la note, cet évènement «a permis à des acteurs culturels de bénéficier de sessions de renforcement de capacité et de mettre en synergie tout l'écosystème de la culture, de l'artisanat et du tourisme pour impulser une économie endogène compétitive au grand bonheur des acteurs et des populations».



Dr Bakary SARR a saisi cette occasion pour « réitérer ses chaleureuses félicitations au promoteur du festival, à tous les acteurs culturels de la région et à Madame la Directrice du Centre culturel régional pour la parfaite organisation de ce troisième festival du Sine ».