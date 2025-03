​Fête du 4 avril : 1499 défilants, 397 voitures, 140 motos et 14 aéronefs vont participer au défilé

La fête de l’Indépendance, marquant les soixante cinq années d’accession à la souveraineté internationale du Sénégal, sera célébrée cette année, pour une 3e fois en grand format sous le thème « vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ». Selon le colonel Clément Nassalan, Commandant de la zone militaire numéro 1 de la région de Dakar, 1499 défilants sont attendus à la cérémonie.



« Sur les chiffres, nous aurons 1499 défilant attendus à la cérémonie. Un défilé motorisé des forces de défense et de sécurité est également prévu, auquel vont participer 397 voitures et 140 motos. 14 aéronefs vont participer au défilé de l’armée de l’air prévu pour la fête nationale. Il y aura aussi un défilé de 22 formations des forces de défense et de sécurité, avec un effectif de 1 425 personnes. Un escadron monté de la Gendarmerie nationale comprenant 66 chevaux mettra fin au défilé », a détaillé le Commandant de la zone militaire numéro 1, le colonel Clément Nassalan.



Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, est revenu sur le thème du 65ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Selon lui, il vise à fournir une vision politique de haute autorité et d'autonomie stratégique pour une industrie de défense nationale.



« Ce point de presse qui est dédié au préparatif de la célébration du 65e anniversaire de l’Indépendance du Sénégal. Le thème cette année porte sur la Souveraineté Technologique et Industrielle des Forces Armées. Le choix de ce thème est d’abord une vision politique de plus haute autorité de l’Etat du Sénégal qui répond à un besoin d’avoir une souveraineté en matière de défense et de sécurité. Ceci répond a un autre besoins qui est celui de construire une autonomie stratégique d’avoir une industrie nationale de défense », dit-il.



Poursuivant sa réaction, le Capitaine Sow a ajouté : « Ce qui permettrait de libérer nos forces de défense et de sécurité de la dépendance étrangères. Nous avons également évoqué des activités majeures qui sont également prévues dans le cadre de cette célébration à Dakar et sur l’ensemble du territoire national. Le 4 avril, c’est une fête pour la jeunesse, pour les FDS, c’est également un moment de communion, et un moment de célébration de pouvoir pour le Sénégal ».



Par ailleurs, le nouveau Directeur de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa) a précisé : « Ici, à Dakar, il y aura la traditionnelle retraite au flambeau le soir du 3 avril. Et le lendemain, 4 avril, il y aura un grand défilé militaire qui va suivre la prise d’arme grande format, présidé par le président de la République Chef suprême des armées au niveau de la place de la nation. C’est une cérémonie grand format qui depuis 6 ans, c’est la troisième fois que les armées vont organiser une cérémonie grand format ».