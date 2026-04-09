​Finale controversée de la CAN 2025 : quand Diomaye lance des piques aux acteurs du monde sportif

Lors de son allocution prononcée ce jeudi matin, à l'occasion de la Rentrée Solennelle de la Conférence du Stage du Barreau, le Président Diomaye Faye a lancé un pic aux acteurs du monde sportif. À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) que le Sénégal s'apprête à accueillir (octobre- novembre 2026), le Président a appelé à une structuration rigoureuse du secteur sportif. Un écosystème sportif «où les règles sont respectées, les acteurs responsabilisés et où les talents peuvent s'épanouir pleinement ».



Pour accompagner cette mutation, il invite le Barreau à s'investir davantage dans le « droit du sport encore en développement », y voyant un levier essentiel pour la régulation des conflits et la promotion des bonnes pratiques. À travers les chantiers de la formation et de la justice, se dessine, selon lui, l'ambition commune « d'un Sénégal juste, d'un Sénégal fort, d'un Sénégal respecté ».



Le discours du Président Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans un contexte de vive tension entre le Sénégal et la Confédération Africaine de Football (CAF), dans le dossier désormais appelé "l'affaire de la finale de la CAN 2025".



En insistant sur un « écosystème sportif structuré », le Président répond à l'insécurité juridique vécue par la Fédération sénégalaise de football (FSF). À quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), le Sénégal veut prouver qu'il peut non seulement organiser l'événement, mais aussi imposer des standards de régulation et de transparence qui ont fait défaut dans la gestion du conflit avec la CAF.