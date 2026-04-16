​Financement du développement : le coût de la dette africaine bondit de 91 % en quatre ans, selon un rapport

D’après le rapport, cette flambée n'épargne aucune source de financement : même les prêts de la BIRD, autrefois avantageux pour les pays à revenu intermédiaire, ont vu leurs taux grimper de 1,4 % à 5,2 %, tandis que les financements chinois affichent désormais une moyenne de 5,7 %.

« Le coût moyen des emprunts pour les pays africains a augmenté de 91 % entre 2020 et 2024. Ces pays payaient en moyenne 2,7 % auprès de tous les créanciers en 2020 ; en 2024, ce chiffre était passé à 5,1 %. », note ONE Data.



Selon le rapport, cette dégradation des conditions financières menace directement le développement humain et la stabilité sociale de pays comme le Kenya, le Ghana ou l’Égypte. « Pour les pays à revenu intermédiaire ayant accès au marché, comme l'Angola et l'Égypte, et ceux qui bénéficient d'un accès mixte à des conditions préférentielles et au marché, comme le Kenya, le Sénégal et le Ghana, le coût du financement a considérablement augmenté. »



Alors que les budgets nationaux sont déjà rognés par la hausse des prix de l'énergie, le rapport de « ONE Data » estime que l'explosion du service de la dette s'opère au détriment des investissements vitaux dans la santé et la protection sociale. « Pour de nombreuses nations prises entre une aide internationale stagnante et des marchés prohibitifs, le remboursement des intérêts est devenu un obstacle majeur, transformant une crise comptable en un véritable frein au progrès social », conclu-t-il.

