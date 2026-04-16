Francophonie: Kinshasa mise sur Juliana Lumumba pour conquérir le Secrétariat général de l’OIF

La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement lancé sa campagne pour la fonction du Secrétariat général de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), en soutenant la candidature de Juliana Lumumba, ex ministre et fille de Patrice Lumumba, figure historique de l’indépendance congolaise.



Juliana Lumumba, est appelée à succéder la Rwandaise Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2019 et candidate à un éventuel troisième mandat. Le choix de Kinshasa s’inscrit dans une stratégie diplomatique offensive visant à renforcer la présence du pays au sein des grandes institutions internationales francophones.



Dès l’annonce de sa candidature, Juliana Lumumba a engagé une tournée diplomatique intense. En l’espace d’une semaine, elle a visité six pays africains, multipliant les rencontres avec des responsables politiques et diplomatiques de haut niveau.



Une tournée européenne et canadienne est également prévue, avec un objectif clair : rallier un maximum de soutiens avant le vote prévu lors du sommet de la Francophonie en 2026.

Selon nos confrères de RFI, la stratégie congolaise consiste à combiner des visites dans des pays traditionnellement proches de la RDC, comme le Togo, la Mauritanie ou le Cap-Vert, avec des déplacements dans des capitales plus difficiles à convaincre, notamment Dakar et Conakry, où les équilibres diplomatiques restent délicats.



La campagne s’accélère, certains observateurs estiment toutefois que la République démocratique du Congo a pris un départ tardif par rapport à d’autres candidats potentiels déjà en action. Mais Kinshasa mise sur le poids symbolique de la candidate. Le nom Lumumba reste fortement associé à la lutte pour l’indépendance africaine et à une certaine vision panafricaniste. Un atout diplomatique que ses soutiens espèrent transformer en avantage politique. « C’est un nom et un parcours », soulignant l’importance de cet héritage dans les relations internationales africaines.



Plusieurs déplacements stratégiques sont encore prévus, notamment en Côte d’Ivoire et en Angola, pays lusophone mais observateur au sein de l’OIF et partenaire important de la RDC.



Mais l’un des moments décisifs reste le Sommet Afrique-France, prévu les 11 et 12 mai prochains à Nairobi. Cette rencontre constitue une plateforme majeure pour les candidats, qui devront y multiplier les alliances et renforcer leur visibilité.



Le ou la prochain(e) secrétaire général(e) de la Francophonie sera désigné(e) lors du Sommet de l’OIF prévu en novembre 2026 à Siem Reap, au Cambodge. A note que la bataille diplomatique s’annonce intense au sein d’une organisation qui regroupe 90 États et gouvernements membres, associés et observateurs.