Audition de Macky Sall à l'ONU: Mame Mbaye Niang annonce la mobilisation de la diaspora sénégalaise et africaine

L’ancien Président Macky Sall est candidat au poste de Secrétaire général des Nations Unies pour succéder à António Guterres. Son « grand oral » se tiendra au siège des Nations Unies, à New York, le 22 avril 2026.



Mame Mbaye Niang, ancien ministre et membre de l’Alliance pour la République (APR), a indiqué que les Sénégalais de la diaspora et les Africains se sont mobilisés pour soutenir Macky Sall. « Il y a des mobilisations de soutien, il y a des souteneurs comme moi, comme d'autres sénégalais et particulièrement les panafricanistes qui se sont mobilisés pour soutenir au-dehors, pour manifester leur adhésion et leur soutien au candidat Macky Sall », a-t-il déclaré sur la RFM, lors du journal de 12 heures.



Il a également ajouté que l’ancien président « symbolise pour eux la candidature africaine, le candidat du sud global, qui symbolise pour certains pays du nord le trait d'union qu'il y a entre le nord et le sud parce qu'il a des capacités de dialoguer avec les deux ou de créer des espaces de convergence ou d’entente entre ces deux pôles».



D’après Mame Mbaye Niang, la diaspora africaine a compris l’enjeu de la candidature du père fondateur de l’APR. « Ces soutiens sont en train de venir de partout, mais particulièrement de la diaspora africaine, qui est très mobilisée et très engagée de par son élite, qui a compris que l'Afrique va quitter le poste de spectateur pour être acteur dans le film », a-t-il souligné.

