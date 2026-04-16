Restructuration de la dette : Le FMI laisse la main libre aux autorités

En conférence de presse, ce jeudi, sur le sujet des «Perspectives économiques régionales d'avril 2026 pour l'Afrique subsaharienne », le directeur du département Afrique du FMI, Abebe Aemro Selassie, a abordé la question du Sénégal, concernant l'état des discussions sur le programme en discussion.



Il soutient que le gouvernement a été « franc et très transparent » en partageant rapidement ses évaluations sur les « défaillances des systèmes » et le stock de la dette. Selon Abebe Aemro Selassie, les discussions actuelles visent à permettre au gouvernement d'élaborer une stratégie de programme qui soit à la fois « crédible, finançable et qui évite trop d'austérité pour le peuple sénégalais ».



Le FMI souligne que, dans ce contexte de « volatilité des marchés », il est essentiel de faire preuve de diligence pour garantir la viabilité de la dette sans s'engager dans une « voie irréversible » prématurée.



Sur le plan technique, M. Selassie indique que le FMI n'a pas sollicité l'inclusion de la dette intérieure dans les paramètres d'une éventuelle restructuration, laissant au gouvernement la latitude nécessaire pour définir sa propre stratégie. « Nous n'entrons pas dans ces discussions et je ne pense pas qu'il soit approprié pour moi de commenter cela. Et généralement, nous n'avons pas demandé que la dette intérieure soit incluse dans les paramètres de la dette », précise le directeur du département Afrique du FMI .



Abebe Aemro Selassie a également justifié l'élargissement du déficit du compte courant par une « augmentation très significative des dépenses pour les investissements pétroliers et gaziers », tout en notant que les projections pourraient être revues en raison de la hausse des prix du pétrole.