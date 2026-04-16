Angleterre : Horizon sans frontières «condamne» le meurtre «barbare» de Baye Fall et exige toute la vérité

A Peterborough, à l’est de l’Angleterre, Baye Birame Fall, un Sénégalais âgé de 16 ans, a été «sauvagement poignardé», le dimanche 12 avril 2026, par une bande d’adolescents composés de garçons et de filles, armés de couteaux. Dans la foulée, l’un des présumés assassins a posté un message sur les réseaux sociaux où il se vante d’avoir «éliminé un noir».



Face à cette situation, le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, a «condamné avec la plus grande fermeté cet acte barbare, lâche et raciste», dans un communiqué, ce jeudi 16 avril. Pour lui, «la banalisation des propos haineux», lorsqu’ils ne sont «ni combattus ni sanctionnés» par les autorités, «finissent par armer les mains et tuer». Il a donc appelé «les autorités britanniques à faire toute la lumière sur ce crime, à reconnaître sans ambiguïté son caractère raciste et à rendre une justice exemplaire».



Pour le premier responsable de l’organisation internationale de défense et d’intégration des migrants, ce drame «rappelle avec brutalité que le racisme n’a pas disparu», invitant les «plateformes numériques sur leur responsabilité face à la diffusion de messages de haine et d’incitation à la violence».



Pour rappel, les premiers éléments de l’enquête ont permis l’arrestation d’un mineur de 15 ans, d’un jeune homme de 18 ans et de deux jeunes filles âgées de 17 et 16 ans. Les suspects sont tous originaires de la ville du drame.