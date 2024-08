​Football-Naples: l'avenir de Victor Osimhen demeure incertain à quatre jours de la fin du mercato?

À quatre jours de la clôture du mercato estival, l'avenir de Victor Osimhen demeure incertain. L'avant-centre nigérian souhaite quitter le club et son agent Roberto Calenda, accuse les dirigeants napolitains de ne pas jouer franc jeu.

Calenda a même reproché publiquement au club son manque de respect envers son client.



Alors qu'il était attendu au PSG, les négociations semblent avoir été plombées par le montant du transfert demandée par Naples : 130 millions de dollars.

Une somme jugée trop élevée par les dirigeants qataris du club français.

En parallèle, Chelsea aurait également manifesté un intérêt pour le "super eagle".

D’après des sources sportives, les négociations ont échoué en raison des exigences salariales du joueur.



Selon les médias britanniques, Osimhen réclamerait plus de 2 millions d'euros par mois pour rejoindre les Blues, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la Premier League.



Chelsea a depuis été refroidi. Il ne reste plus que l'offre de 70 millions de dollars d'Al Ahli, en Arabie Saoudite, acceptée par Naples.



Toutefois, le meilleur joueur africain de 2023 exige un salaire conséquent ainsi qu'une clause libératoire lui permettant de revenir en Europe.