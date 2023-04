​France: Mérignac Handball officialise le départ de la Sénégalaise Soukeina Sagna

Arrivée au Mérignac en 2021, Soukeina Sagna se sépare de son club. La talentueuse demi-centre de 24 ans reste en Ligue Féminine de Handball ( LFH)puisqu’elle poursuivra sa carrière au club de Hbpc - Handball Plan de Cuques dès la saison prochaine. L'internationale sénégalaise informe qu'elle donnera tout sous les couleurs du MHN puis qu'il lui reste encore 7 matchs a disputé .



"Je remercie tous les supporters pour leur encouragement et leur fidélité. Mon départ est très vite annoncé, mais c'est loin d'être fini avec le Mérignac Handball. Il reste encore quelques matchs et on a un objectif à atteindre et je mettrai bien évidemment tous ce que je peux apporter pour atteindre nos objectifs" affirme la MVP de la CAN 2022 de Handball.