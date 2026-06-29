​Fraude, IA et pénurie de talents : le portrait complexe de la menace cyber en Afrique subsaharienne

Le rapport Global Cybersecurity Outlook 2026 du Forum économique mondial dresse un portrait contrasté de la cybersécurité en Afrique subsaharienne, région où « le risque cybersécurité en 2026 est en accélération, alimenté par les avancées de l'IA, l'approfondissement de la fragmentation géopolitique et la complexité des chaînes d'approvisionnement ».



Si 76 % des organisations locales ont déjà intégré des outils dopés à l'intelligence artificielle pour renforcer leur défense, cette adoption rapide masque des vulnérabilités critiques : 45 % des entités déploient ces technologies sans processus d'évaluation préalable, soulevant des craintes majeures sur la sécurité des données.



La résilience numérique de la région est par ailleurs jugée fragile, affichant les niveaux les plus bas parmi les zones géographiques étudiées, avec seulement 8 % des structures estimant que leur protection « dépasse les exigences ».



Ce manque de préparation est exacerbé par une pénurie criante de talents, 63 % des organisations déplorant un déficit de compétences pour répondre à leurs objectifs actuels.



Cette situation place l'Afrique subsaharienne au deuxième rang mondial des régions souffrant du plus large « écart de compétences en cybersécurité », une lacune qui pèse lourdement sur la capacité des entreprises à contrer des menaces en pleine mutation.



Enfin, le paysage sécuritaire est marqué par une exposition accrue à la cybercriminalité, 84 % des acteurs rapportant une hausse de la fraude et du phishing. Face à la volatilité géopolitique, 71 % des entreprises ont d'ailleurs dû « ajuster leur stratégie de cybersécurité ».



Pour pallier ces risques, le rapport souligne l'urgence de renforcer les écosystèmes partenariaux, bien que les efforts actuels, comme le partage de menaces (45 %) ou l'évaluation de la maturité des fournisseurs (55 %), restent des chantiers en cours pour sécuriser durablement la chaîne d'approvisionnement.