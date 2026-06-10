​Fusion GP-Pastef : Malick Gakou s’explique et mise tout sur le « projet »

L’ancien ministre Malick Gakou justifie la dissolution de son Grand Parti au profit d'une fusion avec le Pastef comme « un choix de cohérence, de responsabilité et d’efficacité ».



Dans une interview accordée au journal L’Observateur, il explique cette décision par une volonté de dépasser les limites des coalitions électorales classiques pour bâtir, aux côtés d'Ousmane Sonko, une force politique « capable de porter des réformes de long terme, autour d’une vision commune et d’une discipline collective ».



Malick Gakou réaffirme sa loyauté indéfectible envers Ousmane Sonko, qu'il décrit comme « un frère, un homme de conviction et de certitude, en qui je place une confiance totale ».



Revenant sur la trajectoire qui a mené à la dissolution de son parti, l'ancien ministre souligne que cette alliance n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un long « compagnonnage politique » durant lequel il a soutenu le leader du Pastef, notamment lors des moments les plus critiques de son parcours.



Pour Gakou, cette proximité, qui s'est renforcée au fil des années, est désormais portée par une vision partagée visant à transformer « l’immense espoir suscité par l’arrivée au pouvoir de cette nouvelle génération en résultats tangibles pour les citoyens ».



Interrogé sur le climat politique actuel, Malick Gakou rejette toute vision alarmiste, affirmant qu'il n'est « pas dans une logique de suspicion permanente » face aux défis rencontrés par le pays.



Bien qu'il reconnaisse que l'alternance génère naturellement des résistances, il estime que le Sénégal dispose d'atouts majeurs pour bâtir « une économie plus souveraine, plus productive et plus inclusive » capable de transformer durablement les conditions de vie des citoyens.