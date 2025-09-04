​Gamou 2025 : la Première Dame, Absa Faye, offre des soins gratuits aux pèlerins à Tivaouane

La Première Dame du Sénégal, Absa Faye , a déployé une équipe médicale à Tivaouane pour offrir des consultations et des soins gratuits aux pèlerins venus célébrer le Gamou. Cette initiative vise à fournir une assistance sanitaire aux fidèles dans le besoin, sans qu'ils aient à débourser un seul centime.



Pour cette opération, l'équipe de la Première Dame a fait appel à l'amicale des agents de santé des communautés du district Ouest de Dakar. « Madame Absa Faye nous a sollicités pour organiser une consultation médicale gratuite, aussi bien pour la population de Tivaouane que pour les pèlerins qui viennent de partout au Sénégal », a déclaré le président de l'amicale sur les ondes d'Iradio.



L'impact de cette action a été immédiat. Rien que pour la première journée, 3 400 patients ont bénéficié de consultations. Les services proposés étaient variés, incluant des consultations générales, mais aussi des spécialités comme la cardiologie, l'odontologie, l'ophtalmologie, la pédiatrie et la gynécologie.



En plus des soins, les patients ont également reçu des kits d'hygiène contenant des savons et des moustiquaires, pour les aider à maintenir une bonne hygiène et se protéger contre les maladies. Cette initiative de la Première Dame Absa Faye a été saluée par les fidèles qui ont pu bénéficier d'une prise en charge complète et gratuite pendant cet événement religieux majeur.