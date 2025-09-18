​Goudomp : Kabonketoor mise sur la dénonciation pour éradiquer les violences sexuelles

L’association Kabonketoor intensifie son combat contre les violences sexuelles dans le département de Goudomp (sud). Avec le soutien du Fonds Africain pour le Développement de la Femme (AWDF), elle a organisé un atelier de sensibilisation de deux jours à l’intention des leaders communautaires, chefs de quartier, conducteurs de Jakarta, ainsi que des représentants des localités de Kaour et Goudomp.



Cette rencontre a pour objectif d'impliquer davantage les relais sociaux et communautaires dans la prévention et la lutte contre ce fléau, en les outillant sur les moyens de repérer, dénoncer les auteurs et accompagner les victimes.



Pour Rama Diedhiou, chargée de projet à Kabonketoor, la situation est alarmante :

« Les violences sexuelles restent préoccupantes. Il nous faut désormais dénoncer et signaler les auteurs pour mettre un terme à ce fléau. »



Au-delà des campagnes de sensibilisation, Kabonketoor entend miser sur la responsabilisation collective. Les communautés sont appelées à rompre le silence et à contribuer à une meilleure prise en charge des victimes.



Cet atelier marque une nouvelle étape dans la stratégie de l’association, qui souhaite faire de la dénonciation un levier essentiel dans la lutte contre les violences sexuelles dans le département Goudomp .



