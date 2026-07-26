​Grand Magal de Touba : plus de six (06) millions de fidèles attendus le 2 août

À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août, les organisateurs s’attendent à accueillir plus de six millions de fidèles dans la capitale du mouridisme. Une affluence qui confirme le rayonnement croissant de cet événement religieux, tout en renforçant les défis liés aux infrastructures, notamment l’assainissement, la voirie, l’eau et la mobilité.



« L’année dernière, nous avons enregistré 6.594.000 visiteurs. Depuis 2011, nous effectuons un décompte des fidèles participant au Magal et nous constatons un taux de progression annuel de 5 %. Nous nous attendons à recevoir autant de monde, voire davantage cette année », a déclaré à l’APS le président de la commission culture et communication du comité d’organisation, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.



Selon lui, cette croissance continue fait du Grand Magal l’un des plus grands rassemblements religieux d’Afrique. « Tous les quinze ans pratiquement, le nombre de participants double », a-t-il souligné.

Pour faire face à cette affluence, d’importants investissements sont en cours dans les domaines de l’assainissement, de la voirie, de l’hydraulique et de la mobilité urbaine. Le responsable religieux a toutefois rappelé que l’organisation de cette édition en pleine saison des pluies pourrait accentuer certaines contraintes liées à l’accessibilité et à la circulation.



S’agissant de l’eau, il a indiqué que Touba dispose désormais d’une quarantaine de forages et que les difficultés concernent davantage le réseau de distribution que les capacités de production. « Des dispositifs ont déjà été mis en place pour soulager les populations avant le Magal », a-t-il assuré, évoquant les interventions de l’Office des forages ruraux (OFOR).



Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké a également fait savoir que plusieurs réunions de préparation ont été organisées avec les autorités administratives et les services de l’État. « L’ensemble des structures impliquées dans l’organisation du Magal sont en train d’exécuter leur plan d’action. Des garanties ont été données pour que tout ce qui doit être fait le sera afin que nous ayons un beau Magal », a-t-il déclaré.



Enfin, il a salué la fidélité grandissante des pèlerins à cette commémoration de l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba. « Chaque année, les pèlerins sont de plus en plus nombreux. Cette fidélité témoigne du rayonnement grandissant du Magal et de l’actualité du message de Cheikh Ahmadou Bamba », a-t-il relevé.