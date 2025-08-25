​Grand Yoff : un individu arrêté pour « escroquerie au visa »

Les limiers du commissariat d’arrondissement de Grand Yoff (Dakar) ont procédé à l’arrestation d’un homme soupçonné « d’escroquerie au visa », le 20 août dernier. L’information a été rendue publique dans une publication de la police sur sa page Facebook.



Son arrestation fait suite à plusieurs plaintes de victimes et le préjudice total est estimé à 950.000 Fcfa.



La perquisition de la chambre du suspect ainsi que la fouille ont permis de découvrir plusieurs dossiers de candidature et de demande de visas, notamment : deux copies de passeports, une copie de carte nationale d'identité, deux copies de cartes d'identité consulaires, une copie d’un acte de naissance et des documents de demande d'emploi.



Un dossier de candidature complet appartenant à une femme, incluant une attestation d'admissibilité, des relevés de notes, des CV et un diplôme de baccalauréat.



Le mis en cause est actuellement en garde à vue et l'enquête se poursuit pour mettre la lumière sur cette affaire.