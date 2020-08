​Hôpital Abass Ndao: les travailleurs dénoncent la gestion du DG et menacent de bloquer le fonctionnement de la structure

« L’hôpital Abass Ndao de Dakar est plus malade que jamais ». C’est du moins l’avis des personnels qui s’expriment ainsi. Ces travailleurs déplorent les difficultés auxquelles est confrontée la structure sanitaire. Au cours d’une assemblée général, tenue mercredi, ils fustigent le renvoi de leur représentant du Conseil d’administration et menacent de bloquer le fonctionnement de la structure.



« Nous avons des arriérés d’heures supplémentaires de six (6) ans, nous avons des arriérés de prime de chef qui étaient de 17 mois, aujourd’hui est à 11 mois, et dont l’administration semble être juste anesthésié. À notre grande surprise, à la fin de l’assemblée générale, il sort une note de service affectant la représentante du personnel, le remettant à la disposition de la ville de Dakar. Une mesure que nous jugeons arbitraires», a martelé le Dr Mamadou Ndiaye porte-parole de l'intersyndical des personnels de santé de l'hôpital Abass Ndao.



Selon les travailleurs, le Directeur de l’hôpital Abass Ndao gère mal la structure. «Il y a eu beaucoup de choses anormales. Des marchés de clientèle, des marchés de gré à gré, des surfacturations, et même de dérobement de biens publics. Le Directeur de Abass Ndao prend sur lui le soin de licencier un gynécologue, un cardiologue qui faisaient entrer d’argent. En pareille situation, il a décidé de maintenir un technicien de la maintenance qui est parti à la retraite ».



Toutefois, l’intersyndical des travailleurs de l’hôpital invite le ministère de la Santé à venir faire un audit au niveau de l’hôpital Abass Ndao. Si non, ils menacent de bloquer le fonctionnement de l’hôpital. « Nous n’hésiterons pas jusqu'à même bloquer le fonctionnement de la structure », disent-ils.