​Hôpital Albert ROYER : les travailleurs et la Direction trouvent un consensus et procèdent à la signature de protocole d’accord

Après quatre mois de grève, l’Association sénégalaise des administrateurs du service de santé salue la signature de protocole d’accord entre les travailleurs de l’hôpital pour enfants Albert Royer et la direction, à la suite d’efforts collectifs de médiation. Ils l’ont fait savoir, ce jeudi lors de leur conférence de presse.



« Ce qui est important pour nous, c’est la prise en charge des enfants. L’association sénégalaise des administrateurs du service de santé, que je dirige, c’est ça son crédo. Tous les hôpitaux se valent. Ce qui est le plus important aujourd’hui, c’est la mise en œuvre concrète de ce, sur quoi les gens se sont entendus, mais c’est éviter que de pareilles situations se reproduisent. C’est la raison pour laquelle, en plus du protocole d’accord, nous avons suggéré la mise en place d’un comité du dialogue social pour anticiper les éventuels conflits qui pouvaient subvenir », a déclaré Dr Moussa Sam DAFF, Président de l’association sénégalaise des administrateurs du service de santé.



Pour M. Sam Daff, « Il faudra anticiper et pouvoir trouver les solutions. Parce que l’un dans l’autre que ce soit la Direction, où les syndicats, ils n’existent pas, si les malades ne peuvent pas bénéficier de soin au niveau des établissements de santé. Et par conséquent, à un certain moment, il faudrait que les intérêts soient mis derrière et que le seul intérêt qui vaille, soit celui des populations… D’autant plus que chacun des deux parties a montré toute sa volonté à œuvrer pour une stabilité sociale au niveau de l’établissement ».



« L’hôpital Albert ROYER et un fleuron du système de santé sénégalais »

Poursuivant ses propos, le Directeur du centre de santé national Dalal Jam ajoute : « Nous en tant qu’association, nous n'avons fait que notre rôle. C’est heureux avec notre intervention qu’ils aient pu trouver finalement le consensus qu’il fallait pour lever le mot d’ordre. Donc on rend grâce à Dieu. Et nous remercions tous ceux qui se sont investi de près ou de loin pour en arriver aujourd’hui à cette signature de protocole d’accord. L’hôpital Albert ROYER représente beaucoup, c’est un fleuron du système de santé sénégalais ».