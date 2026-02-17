​Hôpital Dalal Jamm : six interventions cardiaques réalisées avec succès par des chirurgiens sénégalais et tunisiens

Une équipe médicale mixte de chirurgiens sénégalais et tunisiens a réalisé avec succès six interventions délicates de dilatation de la valve mitrale par cathéter (commissurotomie percutanée), les 13 et 14 février 2026, à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye (banlieue dakaroise), d'après le journal L'Observateur.



La dilatation de la valve mitrale par cathéter constitue une technique moderne pour un traitement efficace du rétrécissement mitral, une maladie cardiaque encore très présente en Afrique. Elle est réalisée à l'aide d'une technique mini-invasive. Ces interventions permettent d'éviter la chirurgie à cœur ouvert. Elles sont réalisées sous anesthésie locale et permettent une récupération rapide ainsi qu'une amélioration notable de l'état clinique des patients.



Cette initiative s’inscrit dans le renforcement de la coopération sanitaire entre le Sénégal et la Tunisie.