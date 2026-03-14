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Diplomatie sanitaire : Washington et Dakar signe un partenariat de 90,4 millions de dollars

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie mondiale de santé « America First », l’administration Trump vient de franchir une étape décisive au Sénégal. Un protocole d'accord bilatéral de coopération sanitaire, s'étendant sur cinq ans, a été officiellement signé entre le Département d'État américain et la République du Sénégal. L’accord, sous forme de Co-investissement repose sur un modèle de financement partagé, totalisant 90,4 millions de dollars.



Diplomatie sanitaire : Washington et Dakar signe un partenariat de 90,4 millions de dollars
 Le Département d'État américain a signé un protocole d'accord de coopération sanitaire quinquennal d'un montant total de 90,4 millions de dollars avec le Sénégal. En collaboration avec le Congrès, le Département d'État prévoit d'allouer 63,1 millions de dollars à la lutte contre le VIH et le paludisme, au soutien de la gouvernance sanitaire, au renforcement des capacités des laboratoires, à la modernisation des infrastructures de santé et au développement des systèmes de santé numériques.

Le Sénégal s'engage à investir 27,3 millions de dollars en cofinancement. Les objectifs stratégiques du Sénégal sont prioritairement l'extension de la couverture sanitaire, le renforcement de la gouvernance par le biais du contrôle de la qualité et la création d'un nouvel Institut national de santé publique, la promotion de la transformation numérique du système de santé grâce aux dossiers médicaux électroniques et à la télémédecine, et l'atteinte de la souveraineté pharmaceutique par la production locale de 30 % des médicaments, financée par le gouvernement sénégalais.

Le protocole d'accord comprend également un financement de 15,7 millions de dollars pour la sécurité sanitaire mondiale afin d'améliorer la gouvernance sanitaire, de renforcer les capacités des laboratoires, de moderniser les infrastructures sanitaires et de faire progresser les systèmes de santé numériques – des investissements essentiels qui renforceront la capacité du Sénégal à détecter et à répondre aux épidémies de maladies infectieuses susceptibles de menacer les populations sénégalaise et américaine.
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Fodé Bakary Camara

Samedi 14 Mars 2026 - 11:53


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